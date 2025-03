Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ergänzung zur PM Wohnungseinbrüche in der Mainzer Neustadt

Mainz (ots)

Wie berichtet kam es am gestrigen Montag, 17.03.2025, in der Mainzer Neustadt wiederholt zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Wohnungen in Mehrparteienhäusern in der Mainzer Neustadt.

Aus einer Wohnung in der Rheinallee stahlen die unbekannten Täter hochwertige Gegenstände (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5993339).

Darüber hinaus wurde am Montag zwischen kurz vor 11:00 Uhr und 13:00 Uhr versucht, die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Feldbergplatz aufzuhebeln. Ins Innere gelangten die Täter nicht, beschädigten allerdings die Tür.

Gegen 12:00 Uhr kam es vor einer Wohnung im Bereich Kaiserstraße/Kaisertor zu einem weiteren Vorkommnis: Eine Frau befand sich in ihrer Wohnung, als es plötzlich klopfte. Sie öffnete erst, als es an der Tür zu rascheln begann. Dies hielt sie für eine Katze und öffnete. Plötzlich standen zwei junge Frauen vor ihr, die sofort die Treppe hinunterrannten.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und den übrigen geschilderten Fällen vom Montag besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Es liegen folgende Personenbeschreibungen zu den beiden jungen Frauen vor: ca. 17-20 Jahre alt, dunkle Haare, eine mit Zöpfen in den Haaren und eine mit Pferdeschwanz, dunkle Jacken, Jeans, womöglich braun.

Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell