Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruch in Mainzer Neustadt

Bislang unbekannte Einbrecher waren im Laufe des Montags,17.03.2025, in der Mainzer Neustadt unterwegs. Bei mehreren Fällen könnte ein Zusammenhang bestehen. So kam es im Laufe des Tages zu einem vollendeten Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Rheinallee; in Höhe des Zollhafens.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung und durchwühlten mehrere Räume. Sie öffneten Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich Schmuck sowie Kleidung im fünfstelligen Bereich. Die Täter konnten unerkannt von der Örtlichkeit fliehen.

Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

