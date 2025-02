Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar-Winzerhausen: Mehrere Einbrüche in den Weinbergen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (12.02.2025), 16:00 Uhr und Donnerstag (13.02.2025) 12:30 Uhr, in gleich mehrere Gebäude im Gewann "Klingenweg" in Winzerhausen ein. Insgesamt nahmen sich die Einbrecher sechs verschiedene Objekte wie eine Lagerhalle, ein Weinberghaus, einen Geräteschuppen und Wochenendhäuser vor, um dort Beute zu machen. In allen Fällen wurden die Türen zu den Gebäuden und in zwei Fällen sogar die Eingangstore zu den Grundstücken aufgebrochen. Die Diebe entwendeten hauptsächlich Gartenmotorgeräte und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 6.500 Euro. Der Polizeiposten Großbottwar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07148 1625-0 oder per Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

