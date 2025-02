Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 18-Jährige gerät in Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 80.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (13.02.2025) gegen 22.25 Uhr auf der Landesstraße 1125 ereignete.

Eine 18 Jahre alte Renault-Fahrerin war von Sersheim kommend in Richtung Sachsenheim unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund von nicht an die herrschenden Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Auf der schneeglatten Fahrbahn kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 21 Jahre alten Ford-Lenker. Während die 18-Jährige anschließend mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand kollidierte, kam der 21-Jähriger seinerseits nach rechts von der Fahrbahn ab und in einer Grünfläche zum Stehen.

Sowohl die beiden Fahrenden als auch eine 17 Jahre alter Beifahrerin in dem Ford erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell