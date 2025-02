Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: 57-Jähriger fährt Abhang hinunter

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins endete am Mittwoch (12.02.2025) die Fahrt eines 57 Jahre alten Mercedes-Lenkers. Der 57-Jährige fuhr gegen 19.20 Uhr auf der Landesstraße 1100 bei Großbottwar in den so genannten "Storchenkreisel" ein. Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, verlor er dabei die Kontrolle über den Pkw und fuhr einen etwa ein Meter hohen Hang neben der Fahrbahn hinunter, wo er schließlich in einer Wiese zum Stehen kam.

Ein Atemalkoholtest ergab im Zuge der Unfallaufnahme einen Wert von etwa 2,5 Promille. Der 57-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Der an dem Mercedes entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 4.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell