POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Postfiliale in der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen (25./27.01.2025)

Trossingen (ots) - Am Samstagnachmittag ist es in einem Automobilbetrieb in der Straße "In Steppach" zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit insgesamt drei verletzten Personen gekommen. Gegen 14:00 Uhr eskalierte ein Gespräch zwischen einem 52-jährigen Mann und einem 55-jährigen Mitarbeiter des ...

mehr