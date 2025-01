Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Gefährliche Körperverletzung in Automobilbetrieb - Drei Personen verletzt (25.01.2025)

Trossingen (ots)

Am Samstagnachmittag ist es in einem Automobilbetrieb in der Straße "In Steppach" zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit insgesamt drei verletzten Personen gekommen. Gegen 14:00 Uhr eskalierte ein Gespräch zwischen einem 52-jährigen Mann und einem 55-jährigen Mitarbeiter des Unternehmens.

Der 52-Jährige bedrohte die Anwesenden zunächst mit einer abgebrochenen Dachlatte und einem Schlagring. Nach kurzer Zeit verließ er die Örtlichkeit, kehrte jedoch Minuten später mit einem Messer zurück. Der 52-Jährige versuchte in das Gebäude einzudringen, was ihm zwar nicht gelang, wobei er jedoch den 55-Jährigen, sowie einen 25-Jährigen verletzte. Im Außenbereich griff er zudem einen 21-Jährigen an, den er mit dem Messer am Unterarm verletzte.

Die drei verletzten Männer begaben sich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell