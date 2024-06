POL-DA: Büttelborn: Einbruch in Firma

Biebesheim (ots) - Kriminelle hatten es in der Zeit zwischen Samstagabend (22.06.) und Montagmorgen (24.06.) auf ein Firmengebäude abgesehen. "Am Winkelgraben" drangen sie durch ein Fenster gewaltsam in das Innere des Firmengebäudes ein. Dort angekommen durchsuchten sie in einem Umkleideraum der Mitarbeiter mehrere Spinde und brachen einen davon auf. Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen ...

mehr