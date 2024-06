Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen/Kreis Darmstadt-Dieburg: Aktuell vermehrt betrügerische Anrufe/Polizei warnt

Südhessen/Kreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Mehrere südhessische Anwohner melden der Polizei seit dem Montagvormittag (24.06.) zahlreiche verdächtige Anrufe, bei denen sich Betrüger als Polizeibeamte ausgeben, um an die Wertsachen der Leute zu gelangen. Bislang liefen die meisten dieser Anrufe im Bereich Roßdorf und Ober-Ramstadt auf. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen auch in weiteren Gebieten des Landkreises anrufen. Nach momentanem Kenntnisstand entstand bislang kein finanzieller Schaden.

Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und gaukeln unter anderem vor, dass Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen wurden und nun die Wertsachen der Angerufenen durch die Polizei in Sicherheit gebracht werden müssten.

Eine weitere Variante ist die "Schockanruf"-Masche. Angebliche Polizisten machen den Angerufenen weis, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten. Um eine Inhaftierung zu verhindern, fordern die Betrüger eine Kaution.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

