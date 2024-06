POL-DA: Bensheim: Zeugenaufruf der Mordkommission "Erlache" - Wer kann Hinweise zum Verbleib eines auffälligen Kofferteils geben?

Büttelborn (ots) - Ein Lebensmittelmarkt in der Darmstädter Straße geriet in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (22.06.) und Montagmorgen (24.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und hebelten dort anschließend zwei Kassen auf. Ihnen fiel hierbei Bargeld in die Hände. Durch ihr mutwilliges Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher zudem ...

