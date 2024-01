POL-CUX: Schwere Verkehrsunfälle auf der BAB27 - Bei vier Verkehrsunfällen und sechs beteiligen Fahrzeugen fünf Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich - zwei weitere Verletzte durch Hundebiss

Cuxhaven (ots) - Bereich Cuxhaven: Acht Einbrüche in Pkw Otterndorf, dortiger Bahnhof und Neuenkirchen, Dorfstraße. In der Nacht zum 13.01.2024 wurde sieben Mal jeweils eine Pkw-Scheibe eingeschlagen und die Pkw durchwühlt, in Neuenkirchen ein Mal. In Neuenkirchen ist gegenüber von dem betroffenen Pkw zudem noch ein Zigarettenautomat angegangen worden. Ob und ...

mehr