POL-HB: Nr.: 0190 --Katalysatoren-Diebe gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Utbremer Ring Zeit: 26.03.2025, 00:55 Uhr

Einsatzkräfte stellten in der Nacht zu Mittwoch in Findorff zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren. Sie sind verdächtig, kurz zuvor an einem Auto den Katalysator abgesägt zu haben.

Etwa um 00:55 Uhr meldeten Anrufer über den Notruf der Polizei, dass sie im Utbremer Ring zunächst durch Lärm geweckt wurden und dann verdächtige Personen mit Taschenlampen unter einem VW beobachtet hätten. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten die beiden Männer kurz darauf in der Nähe in einem Auto, da auf sie die Personenbeschreibung passte. Im Auto fanden die Einsatzkräfte eine Elektrosäge sowie zwei abgetrennte Katalysatoren. Einer davon passte vom Modell her zu dem VW im Utbremer Ring, bei dem der Katalysator fehlte. Die Männer wurden mit auf die Wache genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem wurden weitere Beweismittel, wie Mobiltelefone sichergestellt und eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Diebstahls gefertigt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

