POL-PPRP: Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 08.10.2024, 18 Uhr, bis 09.10.2024, 00:30 Uhr, in eine Wohnung in der Kropsburgstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

