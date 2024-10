POL-PPRP: Beleidigung auf sexueller Grundlage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag (07.10.2024) auf Dienstag (08.10.2024) bis 16 Uhr stahlen Unbekannte aus einem unverschlossenen Mercedes Benz Transporter in der Rohrlachstraße einen Geldbeutel mit 15 Euro Bargeld. Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

mehr