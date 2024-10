Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Innenhof - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brannten am Dienstagabend (08.10.2024, 19:50 Uhr) mehrere Papierzettel in einen Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Halbergstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Beim Versuch das Feuer zu löschen, erlitt eine 26-jährige Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung, welche in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Nach derzeitigem Stand entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell