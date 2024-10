POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 55-jähriger Autofahrer missachte am Dienstagmorgen (08.10.2024, 10:30 Uhr) den Vorrang einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn in der Mannheimer Straße. Der 55-Jährige streifte hierbei die Straßenbahn. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

