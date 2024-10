Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 07.10.2024, 16 Uhr, bis zum 08.10.2024, 5:30 Uhr brachen Unbekannte einen 5er BMW in der Steiermarkstraße auf. Im Auto wurde die Verkleidung unterhalb des Lenkrades geöffnet und an der Elektronik manipuliert oder etwas entwendet. Das Auto ließ sich nicht mehr im Anschluss nicht mehr starten. Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

