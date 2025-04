Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein blau/weißer Roller wurde zwischen Samstag (26.04.2025) 20.00 Uhr und Sonntag (27.04.2025) 16.00 Uhr in der Industriestraße in Renningen von einem bislang unbekannten Täter gestohlen. Der Roller der Marke Kymco, der vor einer Werkstatt gestanden hatte, hat einen Wert von ca. 1.800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de.

