Wegen mehreren getöteten Katzen bei Blaubeuren ermittelt seit Donnerstag die Polizei. Eine davon konnte zum Tierarzt gebracht und gerettet werden.

Die vier graugetigerten Katzen gehören zu einer Familie, die im Stadtteil Beiningen wohnt. Der Besitzer berichtete, dass die Freigänger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag draußen unterwegs waren. Frühmorgens, gegen 6 Uhr, konnte ein Familienmitglied die vier Katzen hinter dem Haus liegend auffinden. Die Tiere lagen wohl alle in einem kleineren Umkreis beisammen. Drei waren bereits verendet und alle Katzen schienen äußerlich unverletzt zu sein. Bei der Vierten erkannten der Besitzer noch Lebenszeichen und suchten deshalb sofort einen Tierarzt auf. Der führte Untersuchungen durch und stellte Anzeichen für eine Vergiftung fest. Die Ermittler der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidium Ulm fanden in unmittelbarer Nähe zu den toten Katzen auch erbrochenes Trockenfutter. In dem konnten augenscheinlich mehrere zum Teil körnergroße rote Stücke festgestellt werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich bei der Abteilung Gewerbe und Umwelt in Ulm unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 zu melden.

Info: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen", sagt das Tierschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes sei es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Bei Verstößen drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, Geldstrafen oder Bußgelder.

