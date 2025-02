Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Zusammen gereist - zusammen eingeliefert

Breitenau (ots)

Für einen 21, 22, und 48-jährigen rumänischen Reisenden war am Grenzübergang Breitenau Schluss. Sie waren Insassen in einem Mercedes Sprinter mit bulgarischer Zulassung, welcher am 23. Februar 2025 in den Nachtstunden zur Einreisekontrolle vorstellig wurde. Bei der anschließenden Fahndungsüberprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass alle drei Männer wegen Diebstahl durch die Staatsanwaltschaft Memmingen im Dezember 2024 und Januar 2025 zur Festnahme ausgeschrieben waren. Verblüffend war zu dem noch, die gleichen Haftstrafen von 20 Tagen oder ersatzweise eine Geldstrafe von 1282,50 Euro, die nach Überprüfung der mitgeführten Mittel, keiner der Personen bezahlen konnte. So wurden sie anschließend gemeinsam in die JVA Dresden eingeliefert.

