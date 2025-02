Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Über sieben Monate Haft

Breitenau (ots)

Zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau auf der A17 erschien am 19. Februar 2025 um 07:15 Uhr ein 63- jährige Ungar als Insasse eines Reisebusses. Das hier die Reise zu Ende ist, damit hatte er nicht gerechnet. Die Staatsanwaltschaft Landshut suchte ihn in zwei Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen den Reisenden bestanden zwei Haftbefehle aus dem Jahr 2023 und 2024. Im ersten Haftbefehl hat er eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten zu verbüßen. Den zweiten hätte er durch Zahlung von 1220,96 Euro abwenden können. Da er nicht zahlungswillig war, muss er zu den ersten sieben Monaten noch 20 Tage zusätzlich absitzen. Er wurde in die JVA Dresden eingeliefert.

