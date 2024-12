POL-SO: E-Scooter, Pedelec- und Fahrradkontrollen

werl (ots) - Am letzten Wochenende wurde der vor dem Gelände einer Spedition in der Hafervöhde abgestellte Lkw Mercedes Benz, Typ 816K durch Unbekannte gestohlen. Demnach drangen sie in die Fahrerkabine des Lkw ein und konnten das Fahrzeug ohne Originalschlüssel starten. Anhand einer Videoaufzeichnung wurde erkannt, dass am 07.12.2024, gegen 01:45 Uhr die Scheinwerfer des Lkw aufleuchteten. Hierbei dürfte es sich auch um die Tatzeit gehandelt haben. Am gestohlenen Lkw ...

mehr