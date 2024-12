Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von zwei Lkw

werl (ots)

Am letzten Wochenende wurde der vor dem Gelände einer Spedition in der Hafervöhde abgestellte Lkw Mercedes Benz, Typ 816K durch Unbekannte gestohlen. Demnach drangen sie in die Fahrerkabine des Lkw ein und konnten das Fahrzeug ohne Originalschlüssel starten. Anhand einer Videoaufzeichnung wurde erkannt, dass am 07.12.2024, gegen 01:45 Uhr die Scheinwerfer des Lkw aufleuchteten. Hierbei dürfte es sich auch um die Tatzeit gehandelt haben. Am gestohlenen Lkw waren die amtlichen Kennzeichen BE-KX 55 montiert.

Aus der Runtestraße wurde in der Nacht vom 05.12.2024 auf den 06.12.2024 der silberfarbige Lkw Daimler Benz, Typ 1846L entwendet. Wie in der Hafervöhde wurde der entwendete Lkw nicht mit Originalschlüssel von Unbekannten geführt. Am entwendete Fahrzeug waren die Kennzeichen MK-VS1103 angebracht. Wer Angaben zum Verbleib der beiden Lkw machen kann wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02922 / 91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell