Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Unfall im Autobahndreieck Mainz

Wörrstadt (ots)

In der Nacht vom 09.02.2025 auf den 10.02.2025 ereignete sich im Autobahndreieck Mainz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet und eine Person schwer verletzt wurden. Der 28-jährige und 54-jährige befuhren gemeinsam in ihrem silberfarbenen VW Passat die Autobahn 643 in Fahrtrichtung Darmstadt. Im Autobahndreieck Mainz, auf dem Zubringer zur BAB60, Fahrtrichtung Darmstadt, geriet der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und blieb dann in der Böschung liegen. Der 28-jährige wurde dabei schwer verletzt, der 54-jährige erlag seinen Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Die BAB643 musste am Autobahndreieck Mainz, für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten voll gesperrt werden. Die Unfallursache und weitere Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Budenheimer Weg 75 55262 Ingelheim am Rhein Tel: 06132/ 950-0

zu melden.

