Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sattelzug aufgrund gefährlicher Mängel aus dem Verkehr gezogen - Schlimmeres verhindert

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Heidesheim (ots)

Durch aufmerksame Beamte der Polizeiautobahnstation Heidesheim konnte am 08.02.2025 gegen 07.55 Uhr auf der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen in Höhe des Autobahndreiecks Mainz ein Sattelzug festgestellt werden, welcher sich im hinteren Bereich augenscheinlich stark nach rechts neigte. Bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Heidenfahrt Nord konnte dann festgestellt werden, dass ein Reifen an der 3. Achse hinten rechts des Aufliegers massiv beschädigt war. Augenscheinlich hatte der Reifen während der Fahrt, aufgrund der Schräglage, am Transportboden des Aufliegers entlanggerieben und stand unmittelbar vor dem Platzen. Auch die Reifenabdeckung war im oberen Bereich komplett zerstört worden. Eine spätere Inaugenscheinnahme durch weitere Beamte ergab darüber hinaus des Bruch einer Quertraverse und eine vermeintliche Leckage im Druckluftfedersystems des Aufliegers. Diese Kombination der defekte war sehr wahrscheinlich ursächlich für die Schräglage und der damit verbundenen Beschädigung des Reifens. Die Weiterfahrt wurde bis auf weiteres untersagt. Das Unternehmen wurde aufgefordert die Ladung auf einen verkehrstüchtigen Auflieger umzuladen und den beschädigten Auflieger unverzüglich einer Fachwerkstatt zur Reparatur vorzuführen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell