POL-VDMZ: Gefährliche Verkehrsmanöver auf der A 61 zwischen der AS Alzey und der AS Gundersheim - Beschuldigter begeht mehrere Straftaten

A61 / Rheinhessen (ots)

Am Freitagmittag gegen 14:20 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Süden zwischen der AS Alzey und der AS Gundersheim durch einen 28-jährigen Mann aus Worms sowohl zu einer Verkehrsgefährdung als auch zu einer anschließenden Körperverletzung. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte vermutlich unter Drogeneinfluss steht.

Der Beschuldigte fuhr mit seinem PKW auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn. Aufgrund seiner niedrigen Fahrgeschwindigkeit betätigte der hinter ihm fahrende 22-jährige Motorradfahrer die Hupe. Daraufhin nötigte und gefährdete der Beschuldigte den aus Frankfurt stammenden Motorradfahrer durch mehrere Verkehrsmanöver. Letztlich führten diese dazu, dass beide Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen zum Stehen kamen. Der Beschuldigte stieg aus seinem Fahrzeug aus, schlug gegen den Helm des Opfers und entfernte sich anschließend fahrend von der Örtlichkeit.

Polizeikräfte konnten den Beschuldigten daheim antreffen. Es wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter Drogeneinfluss steht. Zudem konnten bei ihm mehrere verlorene amtliche Dokumente einer fremden Person aufgefunden werden.

Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die erwähnten Dokumente wurden sichergestellt.

Der Beschuldigte wird sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung und Unterschlagung verantworten müssen.

