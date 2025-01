Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen; Vollsperrung der A643 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz auf unbestimmte Zeit

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Sonntag, den 26.01.2025, um 03:44 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A643, Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz, auf Höhe der Anschlussstelle Mombach. Der 31-jährige Fahrer eines Peugeot e2008 kollidierte aus bislang noch ungeklärter Ursache mit der Betongleitwand auf der Schiersteiner Brücke. Von dort wurde das Fahrzeug in den Abfahrtsbereich der AS Mombach geschleudert und kollidierte hier mit der metallischen Fahrbahnteilung bzw. dem Aufpralldämpfer. Dabei riss die auf dem Fahrzeugdach montierte Dachbox ab und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug kollidierte schlussendlich mit der Fahrbahntrennung zur Fahrbahn in Fahrtrichtung Wiesbaden, verschob diese leicht und kam auf beiden Fahrstreifen zum Stillstand.

Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere weibliche Personen im Alter von 31 und 32 Jahren. Der Fahrer und die Mitfahrerin auf der Rückbank wurden schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Insassen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Schaden wird vorläufig auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Aktuell ist die A643 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz wegen der andauernden Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Mombach abgeleitet. Eine abschließende Begutachtung der beschädigten Fahrbahnteiler und Sicherheitseinrichtungen steht noch aus. Die Autobahn GmbH teilt jedoch mit, dass die Sperrung höchstwahrscheinlich den ganzen Tag andauern wird.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell