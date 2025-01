POL-OG: Rastatt - Platzverweis

Gernsbach (ots) - Am Dienstagabend zeigte sich ein stark alkoholisierte Mann äußerst aggressiv gegenüber einer Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Hördener Straße. Gegen 21 Uhr sei der 35-Jährige, der offenbar auch unter dem Einfluss weiterer Betäubungsmittel stand, im Verkaufsraum aggressiv geworden. Daraufhin wurde der Mann von Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Gewahrsam genommen. /al Rückfragen bitte an: ...

mehr