Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersdorf - Verkehrsunfall

Ottersdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Rutenstraße auf Höhe der Einmündung Friedrichstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 50-Jährige Ford-Fahrerin die Vorfahrtsregeln in der Rutenstraße. Ein 37-Jährige Seat-Fahrer, der von der Friedrichstraße in die Rutenstraße abbiegen wollte, wurde offenbar durch die Lenkerin des Fords in seiner Vorfahrt behindert. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Seat Fahrer leicht verletzt wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell