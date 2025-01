POL-OG: Biberach - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Gernsbach (ots) - Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kelterbergstraße. Gegen 23:30 Uhr sollen noch unbekannte Täter in das Haus des 70-jährigen Geschädigten eingedrungen sein. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, ist bislang Gegenstand der Ermittlungen. Darüber hinaus soll es im Bereich Gaggenau zu zwei weiteren Einbrüchen in dieser Nacht gekommen sein. Inwiefern die ...

