POL-HP: Bensheim-Schwanheim - Unfall mit Personenschaden durch Ladung

Groß-Rohrheim (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Sonntag (1.12.) einen Glascontainer in der Jahnstraße. Gegen 1.00 Uhr warfen die Kriminellen einen Feuerwerkskörper in einen gefüllten Glascontainer, wodurch sich das darin befindliche Glas 20 Meter weit verteilte. Die Unbekannten flüchteten danach vom Parkplatz und hinterließen einen ...

mehr