POL-OG: Gernsbach - Einbrecher schlagen zu

Offenburg (ots) - Am Dienstagvormittag ist in der Okenstraße ein Fahrradfahrer gestürzt und in der Folge verstorben. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 83-jährige Radfahrer kurz nach 11 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als er laut Schilderung eines Zeugen mit einem Pedal am hohen Bordstein hängen blieb und im Anschluss nach rechts auf den Gehweg stürzte. Der verunfallte Senior wurde noch an der Unfallstelle ...

