Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter hinterlassen Loch in Tür

Bünde (ots)

(um) In der Nacht zum Freitag (02.02.), in der vergangenen Woche, brachen bislang unbekannte Täter in einen Installationsbetrieb in der Uhlendiekstraße ein. Die Einbrecher hinterließen ein Loch in einer Hintertür des Betriebsgebäudes und konnten so an verschiedene dort gelagerte Elektrowerkzeuge gelangen. Zusätzlich stahlen die Täter ein Autoradio. Die näheren Angaben zum Schaden müssen noch erfolgen. Ein am Gebäude befindlicher Zaun wurde ebenfalls mittels Gewalt überwunden. Die Polizei sucht Zeugen dieses Einbruches. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

