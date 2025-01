Baden-Baden (ots) - Am Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Hotel in der Merkurstraße. Gegen 06:40 Uhr sollen bislang unbekannte Tatverdächtige unbefugt in den Eingangsbereich eingedrungen sein. Im Anschluss daran sollen die Unbekannten nach Bargeld gesucht haben. Noch am selben Tag kam es vermutlich zu einem ähnlichen Fall in einem Hotel in der Rettigstraße. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die ...

