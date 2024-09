Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 Unfälle unter Alkoholeinfluss

Dorndorf / Merkers (ots)

In der Ortslage Dorndorf stürzte am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Bei dem Sturz verletzte sich der 61-Jährige am Kopf und am Bein. Der Suzuki-Fahrer war nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Zudem konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Vortest war jedoch nicht möglich. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Bad Salzungen durchgeführt. An dem Kraftrad hatte der Fahrer zudem falsche Kennzeichen angebracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet

Zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es Samstagabend in Merkers. An dem dortigen Bahnübergang verlor ein 19-jähriger Caddy-Fahrer die Kontrolle über den Pkw, überfuhr den Bürgersteig und kollidierte mit Einrichtungen der Bahnanlage und blieb anschließend im Gleisbett stecken. Der Fahrer besaß ebenso keine Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab 1,36 Promille. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Bahnstrecke wurde vorsorglich durch die Regio Bahn Thüringen gesperrt und wird in den kommenden Tagen begutachtet.

