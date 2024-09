Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streiterei bei der Kirmesveranstaltung

Niederschmalkalden (ots)

Während der Kirmesveranstaltung in Niederschmalkalden kam es Sonntagnacht zunächst zu einer verbalen Streiterei zwischen zwei Männern im Alter von 19 und 42 Jahren. Das Streitgespräch steigerte sich in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 42-Jährige schnippte dem 19-Jährigen eine glühende Zigartette ans Auge und zwei Zeugen, die schlichten wollten, schlug der 42-Jährige mit der flachen Hand ins Gesicht. Der 19-jährige Mann kam zur Behandlung seiner leichten Brandverletzung in Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Grund der Auseinandersetzung dauern an.

