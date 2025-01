Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mercedes entwendet

Baden-Baden, Oos (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 17 Uhr wurde in der Wörthstraße ein auf einem Parkplatz unter einer Brücke abgestellter Mercedes entwendet. Das Fahrzeug wurde am Dienstag, gegen 21 Uhr, in Rastatt geortet. Im Rahmen einer Fahndung konnte das Fahrzeug im Einmündungsbereich Rauentaler Straße/Finkenstraße festgestellt werden. Beim Erkennen der Polizeistreife beschleunigte der Fahrer das Auto um sich einer Kontrolle zu entziehen. Er fuhr nach rechts auf den Ludwigring und bog anschließend nach links auf die Bahnhofstraße ab. Den drei Insassen gelang es den Wagen auf einem dortigen Parkplatz abzustellen und zu Fuß zu flüchten. Im Rahmen der Fahndung konnte die 18-jährige Beifahrerin von einer Polizeistreife in der Bahnhofstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Fahrer sowie sein mutmaßlicher Komplize konnten nicht festgestellt werden. Aufgrund dringenden Tatverdachtes ermitteln die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen einen polizeibekannten 19-Jährigen und einen weiteren Heranwachsenden.

/ph

