Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241219.2 Wewelsfleth: Betrunkener fährt sich fest

Wewelsfleth (ots)

Am Mittwochabend ist ein Mann mit einem Auto in Wewelsfleth auf die Bankette abseits der Straße geraten und hat sich dort festgefahren. Wie sich herausstellte, war der Verunfallte erheblich alkoholisiert.

Der Beschuldigte war gegen 19.20 Uhr in einem Nissan auf dem Fielweg in Richtung Beesen unterwegs. Er geriet dabei nach links auf die Bankette und fuhr sich fest. Ein Zeuge, der auf das Geschehen zukam, informierte die Polizei, nachdem er zunächst annahm, der Insasse des Wagens sei verwirrt. Später stellte der Mann, ebenso wie die hinzugekommenen Beamten, erheblichen Atemalkoholgeruch bei dem 33-Jährigen fest. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrades war der aus dem Ausland Stammende nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest zu absolvieren. Aus diesem Grund ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Auf Anordnung eines Staatsanwalts behielten die Einsatzkräfte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro ein und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Bergung des Nissans führte eine Firma durch und die Beamten brachten den Beschuldigten zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Merle Neufeld

