Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241219.1 Glückstadt: Festnahme nach Diebstählen aus Fahrzeugen

Glückstadt (ots)

Am Mittwochmittag hat ein Mann in Glückstadt aus mehreren unverschlossenen Fahrzeugen Gegenstände entwendet. Dank eines Hinweises auf den Dieb gelang es der Polizei, ihn schließlich festzunehmen.

Zur Mittagszeit war ein 28-Jähriger in Glückstadt unterwegs und öffnete insgesamt vier Fahrzeuge, aus denen er unterschiedliche Dinge entwendete. Unter anderem machte er sich in der Straße Am Fleth an einem LKW zu schaffen, setzte sich hinein und ergriff die Flucht, als ihn der Nutzer des Lasters ansprach. Weil der Geschädigte ein Lichtbild des flüchtenden Täters fertigte, gelang es einer Streife später, den Dieb in der Straße Storchenfleth ausfindig zu machen. Der Mann führte einige Gegenstände mit sich, die wahrscheinlich aus unterschiedlichen Diebstählen stammten. Diese nahmen die Beamte ihm ab und fertigten Strafanzeigen wegen insgesamt vier Diebstählen, die sich in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang ereigneten und die vermutlich allesamt auf das Konto des Tatverdächtigen gehen.

Merle Neufeld

