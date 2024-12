POL-IZ: 241218.1 Wesselburen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Wesselburen (ots) - Durch eine Brandlegung an einem Baucontainer in Wesselburen hat ein Unbekannter in der Nacht zu heute einen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verantwortlichen geben können. Gegen 04.15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Büsumer Straße zur dortigen Baustelle aus. An einem Baucontainer war es zu ...

mehr