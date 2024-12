Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241217.2 Wesselburen: Brandstiftung an einem Baucontainer

Wesselburen (ots)

Durch eine Brandlegung an einem Baucontainer in Wesselburen hat ein Unbekannter in der Nacht zu heute einen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verantwortlichen geben können.

Gegen 04.15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Büsumer Straße zur dortigen Baustelle aus. An einem Baucontainer war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, offensichtlich aufgrund des Inbrandsetzens eines Gegenstandes davor. Durch die Hitzeentwicklung entstanden Schäden an den im Inneren des Containers gelagerten Gegenständen. Zur Brandbekämpfung war es erforderlich, den Container aufzuschneiden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

