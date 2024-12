Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241217.1 Glückstadt: Dieb flüchtet mit Smartphone

Glückstadt (ots)

Montagmittag hat ein Dieb einem Verkäufer in einem Elektrofachgeschäft in Glückstadt ein Smartphone entrissen und ist damit geflüchtet. Eine Streife nahm den Täter später fest, die Beute hatte er zuvor weggeworfen.

Um 12.15 Uhr ließ sich der Beschuldigte in dem Laden in der großen Kremper Straße ein Smartphone zeigen. Währenddessen ergriff der 25-Jährige plötzlich das Telefon und lief damit davon. Mehrere Personen folgten dem Dieb und stellten ihn schließlich unweit des Tatortes. Der Täter gab ihnen gegenüber an, das Handy in einen Blumenkübel geworfen zu haben, im Anschluss entfernte sich der in Glückstadt Lebende. Während der Geschädigte sein Eigentum in besagtem Topf wiederfand, griff eine Streife den Dieb kurz darauf Am Neuendeich auf. Den Beamten gegenüber gab der Beschuldigte an, dass er lediglich habe telefonieren wollen.

Der Mann wird sich strafrechtlich wegen des räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell