Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241213.1 PD Itzehoe: Polizei- Inside: Veranstaltungen für Interessierte in Itzehoe und Albersdorf

Itzehoe (ots)

Einmal den Polizeiberuf aus der Nähe kennenlernen und Spuren an einem Tatort sichern? Das können jetzt alle, die sich in der Berufsorientierung befinden, bei der Aktion Polizei-Inside erleben. Am Freitag, 17.01.25 bei der Polizeidirektion Itzehoe und am Freitag, 31.01.25 im Einsatztrainingszentrum Albersdorf haben wir in der Zeit von 13h bis 16h ein kleines Programm zusammengestellt. Verbindliche Anmeldungen können ab sofort an unser Postfach SG14.Itzehoe.PD@polizei.landsh.de gemeldet werden. Anmeldeschluss ist Montag, 13.Januar 2025.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell