POL-IZ: 241212.1 Mehlbek: Brand eines Schuppens

Schenefeld (ots) - In der Nacht zum Dienstag ist es in Schenefeld zu einem Einbruch in einen Imbiss gekommen. Die Eindringlinge erbeuteten Getränke und Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stiegen Unbekannte durch ein Fenster in das Geschäft in der Holstenstraße ein. Sie durchsuchten den Laden und entwendeten alkoholische und Softgetränke sowie Bargeld aus einer Kasse. Die genaue ...

