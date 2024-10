Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfall an der Memelstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 12. Oktober, ist es gegen 13.15 Uhr zu einem Unfall an der Memelstraße im Ortsteil Bonnenbroich gekommen. Einer der beiden beteiligten Autofahrer verletzte sich leicht, der andere flüchtete vom Unfallort.

Einsatzkräfte der Polizei trafen am Samstagmittag an der Memelstraße auf einen Autofahrer (20) und seinen Beifahrer (20), die Angaben zu einem Verkehrsunfall machten. Ihrer Darstellung zufolge sei man gemeinsam in einem grauen VW Passat an der Düsseldorfer Straße unterwegs gewesen und habe dort einen schwarzen VW Polo bemerkt. An diesem Fahrzeug seien Kennzeichen befestigt gewesen, die man dem 20-Jährige vor kurzem entwendet und die er als gestohlen gemeldet hatte.

Daraufhin habe man den VW Polo über die Geneickener Straße verfolgt und versucht, den unbekannten Fahrer an einer roten Ampel an der Kreuzung Schlossstraße Ecke Dohler Straße zur Rede zu stellen. Der Mann sei jedoch über die rote Ampel und mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, woraufhin die beiden 20-Jährigen abermals die Verfolgung aufnahmen. Diese endete mit einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge: Der Passat fuhr auf den Polo auf und schob diesen gegen einen Gartenzaun an der Memelstraße Ecke Scheulenstraße. Dabei verletzte sich der 20-Jährige leicht.

Infolgedessen kam es zwischen den beiden Fahrzeugführern zu einer kurzen Auseinandersetzung am Unfallort, bevor der Unbekannte zu Fuß flüchtete und den VW Polo zurückließ. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug ebenso wie die Kennzeichen zuvor gestohlen worden war.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und den tatsächlichen Halter des Polo bereits benachrichtigt. Die Ermittler suchen bei der Rekonstruktion des Unfalls nach Zeugen: Wer kann etwas zur Fahrweise der beiden Autos vor dem Unfall sagen? Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter 02161-290 bei der Polizei zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell