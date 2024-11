Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl aus Rohbau

Kupferrohre und Pumpen erbeuteten Unbekannte die vergangenen Tage in Ulm.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag und Montag. In den Morgenstunden bemerkten Arbeiter, dass in dem Rohbau in der Beyerstraße eine Tür aufgehebelt wurde. In dem Raum lagerten Kupferrohre und Pumpen. Die nahmen die Einbrecher mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

