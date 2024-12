Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Ortsumgehung B65

Stadthagen (ots)

(Dy) Am Montag, den 09.12.2024, gegen 11:15 Uhr, meldet sich ein Fahrzeugführer, der mit seinem LKW und Anhänger die Ortsumgehung B65 von Bückeburg nach Stadthagen befahren habe. An der Abfahrt Vornhäger Straße, im einspurigen Bereich, sei er durch einen schwarzen PKW BMW X5, mit dem Kennzeichenfragment LIP, links überholt worden, wodurch er nach rechts ausweichen musste und mit der Schutzplanke kollidierte. Sowohl an der Leitplanke und Grünstreifen, als auch am LKW entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05721/98220 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

