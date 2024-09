Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Tag des JuFos - Kreisjugendfeuerwehr spricht von vollem Erfolg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Landkreis Oldenburg (ots)

Am vergangenen Samstag fand im Kreisjugendfeuerwehrhaus in Harpstedt eine besondere Premiere statt: Erstmals organisierten die Kreisjugendsprecherinnen Neele Gillerke, Johanna Gerke und Nelly Tobies, unterstützt von Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke, einen "Tag des JuFos. Unter den Gästen befanden sich Kreisbrandmeister Frank Hattendorf sowie seine Stellvertreter Stephan Hartmann und Hendrik Behrends sowie Diane Febert, Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes. Der erste Programmpunkt des Tages war eine Quizshow, in der die Kreisbrandmeister und der Kreisjugendfeuerwehrwart verschiedene Fragen beantworten mussten. Neben den Fragen zur Feuerwehr wurden auch private Fragen gestellt, wie beispielsweise nach dem Lieblingsfußballverein oder "Nutella mit oder ohne Butter". Trotzdem stand im Mittelpunkt des Austauschs die Zukunft der Jugend- und Kinderfeuerwehr, insbesondere wie diese gestärkt und weiterentwickelt werden können. Nach einer kurzen Pause begann die Projektarbeit, bei der die Jugendlichen sich selbstständig verschiedenen Projekten zuordnen konnten. Unterstützung erhielten sie dabei von den Gästen. Eine Gruppe widmete sich der Erstellung eines interaktiven Kahoot-Quizspiels, das am Ende des Tages gespielt wurde. Es wurden sowohl lustige als auch fachliche Fragen ausgedacht, wie zum Beispiel: "Wie alt ist Flocki?" oder "Wie viele Jugendfeuerwehren gibt es im Landkreis Oldenburg?". Eine weitere Gruppe verschönerte das Kreisjugendfeuerwehrhaus, indem sie Plakate und Wappen malte, die nun den Flur schmücken. Die sogenannte "Hollywood-Gruppe" produzierte mit Playmobil-Figuren einen kurzen Film, der in den kommenden Tagen auf dem Instagram-Profil der Kreisjugendfeuerwehr (@kjf_oldenburg) veröffentlicht wird. Ein Highlight des Tages war die Arbeit der letzten Gruppe, die gemeinsam mit Diane Febert ein digitales Maskottchen für die Kreisjugendfeuerwehr entwickelte: Flo der Elefant. "Ich bin schockverliebt", kommentierte Diane Febert das Ergebnis. In Zukunft plant die Kreisjugendfeuerwehr, das Maskottchen weiter in die Öffentlichkeitsarbeit einzubinden und bekannter zu machen. Zum Mittagessen konnten sich die Teilnehmer ihre eigenen Burger zusammenstellen. Nach dem Essen wurde das Kahoot-Quiz gemeinsam gespielt, womit der Tag einen unterhaltsamen Abschluss fand. Die Organisatoren waren sich einig: "Das werden wir wiederholen." Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke bedankte sich bei allen Gästen, die den Tag mitgestaltet und sich Zeit für die Veranstaltung genommen haben, sowie Stefan Schötsel der sich in der Küche um die Verpflegung gekümmert hat.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell