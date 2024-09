Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall auf der Glaner Straße - Feuerwehr und Rettungsdienst retten Fahrer

Wildeshausen (ots)

Am Donnerstagabend, den 12. September, wurde die Feuerwehr Wildeshausen gegen 19:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Bauernschaft Glane auf die Glaner Straße alarmiert. Ein Notruf ging bei der Leitstelle Oldenburg ein, in dem gemeldet wurde, dass ein Fahrzeug von der Straße abgekommen war, mit mehreren Bäumen kollidierte und anschließend um 180° zum Stehen kam.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei trafen kurz darauf an der Unfallstelle ein. Entgegen der ersten Meldung stellte sich heraus, dass der Fahrer des verunglückten Fahrzeugs nicht eingeklemmt war. Jedoch musste er aufgrund der Fahrzeuglage und der des unklaren Verletzungsmusters mit höchster Vorsicht aus dem Wagen gerettet werden. Dafür trennte die Feuerwehr die Fahrertür heraus.

Die Feuerwehr Wildeshausen unterstützte die Rettung des Fahrers, der nach rund 20 Minuten sicher befreit werden konnte. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge und elf Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

