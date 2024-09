Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Drei Einsätze in drei Stunden für die Feuerwehr Wardenburg

Wardenburg (ots)

Zu drei Einsätzen innerhalb von drei Stunden wurde die freiwillige Feuerwehr Wardenburg ab Dienstagmittag alarmiert.

Gegen 11:53 Uhr wurde eine Rauchwolke auf der Oldenburger Straße zwischen Tungeln und Kreyenbrück gemeldet. Zusätzlich zur Feuerwehr Wardenburg wurde aufgrund einer falschen Ortsangabe bei der Alarmierung auch die Feuerwehr Littel mit alarmiert. Da an dem gemeldeten Einsatzort jedoch keine Quelle für die Rauchentwicklung zu finden war, haben die Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen die Straßen in der Umgebung weiter abgesucht, die Suche blieb jedoch ohne Erfolg.

Als die Einsatzkräfte gegen etwa 12:30 Uhr die Rückfahrt zum Feuerwehrhaus antraten, wurden die Wardenburger Kameraden über Funk von der Leitstelle Oldenburg zur Unterstützung bei einem Verkehrsunfall geschickt. In Wardenburg an der Oldenburger Straße in Höhe Iburgsweg wurde eine Radfahrerin beim Überqueren der Straße von einem Motorrad erfasst und lebensgefährlich verletzt. Hier unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst. Gegen 13:20 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle wieder verlassen.

Anschließend piepten gegen 14:48 Uhr die Melder der Wardenburger Einsatzkräfte erneut: In einem Einfamilienhaus im Ahornweg in Tungeln soll es nach einem elektrischen Defekt einen kleinen Kabelbrand geben. Hier wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Eversten dazu alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte gab es jedoch schnell eine Entwarnung: Es hatte nur kurz geraucht, aber es ist kein Feuer entstanden. Die Anwohner hatten bereits schnell die Sicherungen abgeschaltet und das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich noch mit einer Wärmebildkamera, es war jedoch keine Hitze mehr zu sehen. Somit konnte die Feuerwehr gegen 15:15 Uhr den Einsatzort wieder verlassen.

Ortsbrandmeister Stefan Buschmann bedankt sich hierbei nochmal ausdrücklich bei den Arbeitgebern, dass die Einsatzkräfte während der Arbeitszeit an Einsätzen teilnehmen können: "Nur so kann eine freiwillige Feuerwehr heutzutage noch tagsüber funktionieren."

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell